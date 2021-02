Rafael Maia privilegia a reutilização de materiais em seus trabalhos artísticos Divulgação

Por Sergio Gustavo

Publicado 21/02/2021 13:31

Artista responsável por obras sustentáveis que se misturam às paisagens do interior do Rio, Rafael Maia está envolvido em um projeto colaborativo batizado de Árvore da Vida. "A ideia partiu do Vale do Café Convention & Visitors Bureau. Anna Calmon e Cristina Braga me convidaram para auxiliar no projeto e na execução da Árvore, que é uma representação da vida eterna", diz o fundador do Rustique Design, ateliê onde são produzidas peças e instalações artísticas a partir do reaproveitamento de materiais.

"Decidimos pelo embrechado para que a comunidade participe doando as louças que vão compor a copa da árvore. Dessa maneira, cada pessoa deixará parte de sua história ali", diz Rafael. A técnica escolhida para a nova obra, que ficará no centro da cidade de Mendes, é o embrechado, bastante comum na Itália no século XVI. Quem quiser colaborar doando louças, faianças ou porcelanas para a composição da obra, pode entrar em contato pelo site do C&VB. Há pontos de coleta em Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes, Miguel Pereira e Vassouras.

O local escolhido para a instalação é o muro branco da principal praça de Mendes, onde um grupo de Chorinho se reúne todo domingo há mais de 15 anos. "Esse trabalho é fruto de uma parceria entre o Vale do Café C&VB, o Rotary Club de Mendes, a Associação Comercial e Industrial de Vassouras e a Secretaria de Turismo de Mendes, que se uniram para dar um novo significado às louças esquecidas e 'machucadas' pelo uso e pelo tempo", explica Luciana De Lamare, diretora-executiva do C&VB. As doações para a Árvore da Vida podem ser realizadas até o final de fevereiro.