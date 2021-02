Evento contou com a presença do subsecretário de Desenvolvimento Econômico do Estado Divulgação

Publicado 25/02/2021 07:33

Ontem (24), um novo empreendimento foi lançado em Vassouras. De acordo com a prefeitura, 30 novos empregos diretos serão gerados pela Indústria Química, fabricante de tintas, lubrificantes e produtos saneantes. A previsão para início das operações da fábrica, cuja sede ficará no distrito de Massambará, é de 90 dias.

Além dos empresários Rubens Oliveira e Expedito Machado, do prefeito Severino Dias e da vice Rosi Farias, participaram do evento o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Vassouras, Wanderson Farias, e o subsecretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, André Souza. "Teremos mais empregos em um tempo de pandemia onde só se tem notícias na televisão sobre fechamento de portas em todo o país", ressaltou o prefeito.



Vassouras, que possui possui o benefício da lei estadual 6979, também inaugurou recentemente uma zona especial de negócios.