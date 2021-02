Agressor foi preso e vítima passa bem Reprodução

Por O Dia

Publicado 22/02/2021 20:02

Em Vassouras, sul do estado, um homem foi preso por agredir e manter a companheira grávida em cárcere privado. De acordo com com a Polícia Civil, a mulher de 25 anos começou a ser agredida em casa no último sábado (20). No dia seguinte, o acusado levou a vítima para um hotel no centro da cidade, a submeteu a agressões psicológicas e a manteve impedida de sair.

Hoje (22), o casal voltou para casa e a mulher, grávida de 36 semanas, passou mal e foi para o Hospital de Vassouras, onde contou o que havia acontecido no final de semana. Segundo apuração da afiliada da TV Globo na região, a polícia foi acionada e encontrou o homem no bairro onde eles moram; aos policiais, ele disse que estava sob efeito de drogas e com ciúmes. O jovem de 25 anos foi levado para a delegacia e pode pegar até 8 anos de prisão pelos crimes de lesão corporal e cárcere privado. A vítima, que passou por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal, passa bem.