Rio de Janeiro

Município do Rio determina retorno das aulas presenciais nesta quarta

Com professores em greve, a volta do ensino presencial será feita em 38 unidades. Alunos do 1° e 2° ano do ensino fundamental poderão, de maneira optativa, escolher se retornam fisicamente ou se mantém o aprendizado de maneira remota

Publicado 23/02/2021 16:14 | Atualizado há 39 minutos