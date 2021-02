Maricá

Agência de notícias internacional acompanha a vacinação de idosos em Maricá

A agência americana de notícias Associated Press, uma das maiores do mundo,se voltou a Maricá para acompanhar a aplicação da primeira dose da vacina em idosos com idades entre 90 e 94 anos

Publicado 23/02/2021 06:30 | Atualizado há 8 horas