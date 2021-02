Prefeitura segue pavimentando a Orla de Itaipuaçu Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 25/02/2021 16:42 | Atualizado 25/02/2021 16:52

Maricá - E a SOMAR (Serviço de Obras de Maricá) segue com as obras de colocação de asfalto e pavimentação na nova Orla de Itaipuaçu, ontem (quarta-feira 24/02), as obras contaram com efetivo de trabalhadores e máquinas trabalhando a todo o vapor.

Além das obras na Orla, o distrito segue com um mutirão por todos os locais de Itaipuaçu com o objetivo de melhorar e trazer mais qualidade de vida aos moradores de um dos maiores cartões postais da cidade; Itaipuaçu.

Segundo alguns moradores que falaram com a nossa redação; a satisfação e o orgulho é cada vez maior de morar nos arredores da Orla, e os que moram em frente ao mar estão maravilhados com a transformação.

Ivani Silveira, moradora da atual Avenida Benvindo Taques Horta (nome que homenageia o pai do Prefeito Fabiano Horta, uma figura política que foi muito atuante na cidade) hà mais de 20 anos declarou: "-Nunca acreditei que isso seria possível e estou maravilhada ao ver essa transformação, quem viu isso aqui a 20 anos atrás jamais acreditaria!".