Será imunizada uma faixa etária por dia, usando as doses de vacina recebidas na última quarta do Governo do Estado Imagem Internet

Por O Dia

Publicado 26/02/2021 09:40 | Atualizado 26/02/2021 09:40

Maricá - Maricá recebeu novos lotes de vacinas contra a Covid-19 em menos de 24 horas, enviadas pela Secretaria de Estado de Saúde. No fim da tarde de quarta-feira (24/02), foram entregues 1.720 doses da Oxford Astrazeneca, enquanto nesta quinta-feira (25) chegaram outras 430 da Coronavac, totalizando 2.150 novas doses.



De acordo com a Coordenação de Imunização de Maricá, todas serão destinadas à aplicação da primeira dose para idosos e profissionais de saúde - como os Agentes Comunitários de Saúde, conforme o cronograma anunciado pela Secretaria de Saúde.



Durante a transmissão ao vivo pelas redes sociais da Prefeitura de Maricá, nesta quarta-feira (24), a secretária de Saúde do município Simone da Costa, disse que a expectativa é iniciar na próxima semana a imunização de idosos entre 85 e 89 anos, e ressaltou que a cidade está realizando a vacinação de forma ininterrupta.



“Sabemos que a população anseia pela vacina e nós estamos fazendo tudo de forma pensada, cada passo que damos é sempre discutido e, por isso, às vezes parece demorar. Garanto que nos preparamos para vacinar a todos, mas estamos respeitando o cronograma estabelecido pelo Ministério da Saúde”, explicou ela.