Maricá - Na noite de ontem (quinta-feira 25/02) ladrões invadiram e assaltaram duas casas em Itaipuaçu no Jardim Atlãntico.

Eram três homens e estavam armados, as duas casas roubadas são na Rua 73.

Os criminosos invadiram as duas casas e renderam todas as pessoas que ali estavam, todas estavam assistindo ao jogo do Flamengo pela Televisão, eles roubaram muitos pertences das vítimas, bem como vários eletroeletrônicos além de pertences das pessoas que estavam nas duas casas.

"Foram momentos de terror", informaram uma das vítimas que prefere não se identificar.



O registro foi feito na 82ª DP no Centro da cidade e a Policia Militar busca pelos criminosos.