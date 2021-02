O empresário Maurício Chaves e as atrizes de "Horas de Fúria" , Carla Pucina e Sol Vegas. Foto: Agência GBNews

Por O Dia

Publicado 25/02/2021 11:23

Maricá - Uma excelente contribuição do nosso colega de trabalho Gilson Barcellos, que esteve juntamente com uma equipe do Jornal O DIA e do Programa Fabiano MEDINA num evento Cultural que aconteceu na noite de ontem no Quiosque e Restaurante Barracuda do empresário Maurício Chaves, e que promete movimentar o setor artístico e de comunicação do município, acompanhem:

O mundo do cinema está chegando com toda força a Maricá, cidade da Região Metropolitana II, graças as suas belezas naturais, lagoas, praias, serras e infraestrutura. A sétima arte será mais uma fonte de emprego e renda para a cidade que poderá ser num futuro bem próximo um Polo de Cinema e ter uma Escola Nacional. Neste momento, a filmagem está sendo feita na Mesa dos Imortais (jornalistas João Saldanha e Antônio Callado, antropólogo Darcy Ribeiro e a cantora Maysa) no Centro da cidade.

Na noite desta quarta-feira (24/02), o Quiosque Barracuda, na praia da Barra de Maricá, sob o comando do empresários Maurício Chaves, recebeu a equipe técnica e parte do elenco do seriado “Horas de Fúria”. Algumas cenas foram rodadas durante o dia e, até domingo (28/02), as filmagens estarão acontecendo.

O cineasta e diretor Alexandre Henry falou que “Horas de Fúria” será um seriado de oito capítulos e que Maricá tem tudo para ser o 1º Polo do Cinema da Região dos Lagos e que tem em mente promover brevemente o 1º Festival Estudantil com estudantes da cidade produzindo curta metragem. O roteirista Ed Wilson, criador do seriado contou que a história de “Horas de Fúria” começou em 2015 e que começou a acontecer mesmo quando conheceu Alexandre Hanry.

Entre os poucos convidados, para evitar aglomeração devido a pandemia, o secretário municipal de Cultura, Sady Bianchin, falou do enriquecimento de Maricá que está sendo procurada por produções cinematográficas que geram emprego e renda e que, com apoio do prefeito Fabiano Horta (PT), a cidade brevemente contará com uma Escola de Cinema e polos nos quatro distritos do município.

O medalhista paraolímpico Clodoaldo Silva falou que se mudou para Maricá há 3 meses em busca de melhor qualidade de vida e que também pensa num documentário sobre sua trajetória no esporte. Conhecido como Tubarão Paralímpico, ele está entre os maiores medalhistas do desporto adaptado do país. Em cinco edições de Jogos Paralímpicos, Clodoaldo conquistou nas piscinas a marca impressionante de 14 medalhas (6 ouros, 6 pratas e 2 bronze).

Incentivador da arte, da cultura, do esporte, Maurício Chaves sempre abriu as portas do Quiosque Barracuda. “Estamos programando grandes eventos para todo o ano e a Cervejaria Império já se manifestou interessada em dar apoio”, disse o empresário.

Na edição de fevereiro, o GBNEWS Impresso dá destaque para duas produções cinematográficas – um curta e um longa - que contarão a história de Maricá: “Uma Aventura Mágica” e “Maricá – Memórias de Um Povo”. A iniciativa é do jornalista Paulo Celestino, radicado na cidade, que com a Sicom Filmes Produções fechou parceria com o cineasta de renome nacional e internacional Carlos Guimarães de Matos Jr. As filmagens começam em março com boa parte de profissionais ou não, moradores de Maricá.

Maricá está fervilhando cultura e arte mesmo em época de pandemia está atraindo atenção de várias cidades do Brasil.