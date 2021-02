Vassouras possui cerca de 35 mil habitantes, segundo o IBGE Reprodução

Publicado 24/02/2021 20:43

Amanhã (25), Vassouras vai receber carregamento de 480 doses da vacina Oxford/Astrazeneca. Com a chegada do novo lote, a vacinação do grupo de idosos entre 85 e 89 anos será iniciada na sexta (26). Segundo a prefeitura, a aplicação do imunizante será feita de forma domiciliar, por meio de agendamento via telefone realizado pelas unidades de saúde. De acordo com a Secretaria de Saúde, o município possui 302 idosos nesta faixa etária e todos estão cadastrados.



Seguindo as orientações do Ministério da Saúde, Vassouras iniciou a vacinação dos grupos prioritários em 19 de janeiro. Até o momento, 1.397 pessoas foram vacinadas no município. Ainda segundo a prefeitura, a imunização dos profissionais de saúde continua em curso, conforme prevê o Programa Nacional de Imunizações (PNI).