Três Rios fica localizada a cerca de 130km da capital do Rio Divulgação/Prefeitura

Publicado 10/12/2020 19:04

Com aumento por volta de 20% no número de casos confirmados de Covid-19 em um mês, a prefeitura de Três Rios decidiu intensificar a fiscalização dos estabelecimentos comerciais. Os alvos do momento são clubes, bares e restaurantes que foram denunciados por superlotação e/ou funcionamento em horário além do permitido. "As equipes estão nas ruas apurando possíveis irregularidades no funcionamento durante a pandemia do coronavírus, podendo advertir, multar e até fechar os estabelecimentos que não estiverem cumprindo o decreto municipal", disse a prefeitura da cidade, localizada no interior do Rio.

O boletim epidemiológico de hoje (10) revela que Três Rios tem 4.994 casos confirmados de coronavírus; em 10 de novembro eram 4.005. As mortes subiram cerca de 15% no período, passando de 76 para 88.