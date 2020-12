Quadra da Estação Primeira de Mangueira é interditada pelo Corpo de Bombeiros no Rio Alexandre Brum/Agência O Dia

Rio - O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) interditou, nesta sexta-feira (11), a quadra de ensaios da Estação Primeira de Mangueira, na Rua Visconde de Niterói, 1.072, na Mangueira. Segundo os bombeiros, o estabelecimento vem realizando eventos não autorizados, desrespeitando as regras de ouro de enfrentamento à covid-19, e está em situação irregular junto à corporação.



"O local não conta com Certificado de Aprovação (CA). Uma vistoria identificou irregularidades que caracterizam perigo sério e iminente e que impedem a realização de eventos públicos", afirmou o comandante-geral do Corpo de Bombeiros e secretário de Defesa Civil, coronel Leandro Monteiro.



A decisão já está sendo comunicada à Prefeitura do Rio, à Polícia Civil, à Polícia Militar e ao Ministério Público-RJ. Procurada, a assessoria da Mangueira disse que vai apurar o ocorrido.



Aglomeração de público



De acordo com o decreto de 5 de novembro, os produtores de eventos devem garantir o distanciamento social, o uso de máscara facial, a oferta de álcool 70% para o público e a lotação máxima de 50% da capacidade total.



O CBMERJ realiza ações para ajudar a conter o crescimento de casos do coronavírus no Estado do Rio de Janeiro. Desde o dia 25 de novembro, grupos de intervenção rápida fazem fiscalizações noturnas de eventos com participação de público. Os estabelecimentos que não cumprirem as normas poderão ser interditados e ter as licenças cassadas.



Até o momento, a corporação já realizou mais de 340 procedimentos administrativos - entre emissão de notificações, auto de infrações e interdições em todo o estado.