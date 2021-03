O Fiat Mobi vermelho conduzido por homens que assaltavam na Avenida Brasil: arma era falsa e com os suspeitos havia celulares e um relógio Divulgação - PRF Itaguaí

Por O Dia

Publicado 28/02/2021 19:10 | Atualizado 28/02/2021 19:13

ITAGUAÍ – Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) haviam sido avisados sobre um Fiat Mobi vermelho que levava homens que estavam realizando assaltos a pedestres na Avenida Brasil. Durante patrulhamento, a equipe da PRF se deparou com um veículo com a mesmas características na altura do km 392 da Rio-Santos (BR-101, na altura do Distrito Industrial), sentido Rio de Janeiro. Eram os suspeitos sobre os quais os agentes tinham sido avisados.

Durante a abordagem, os policiais rodoviários encontraram uma pistola falsa, R$ 433, três aparelhos celulares e um relógio de marca Mondaine. Havia dois homens no carro – motorista e carona - que confessaram a origem dos objetos: ambos disseram que haviam praticado roubos na Avenida Brasil.

Publicidade

Em seguida, uma das vítimas entrou em contato com a equipe PRF informando ter sido vítima de roubo. Ela identificou como seus um dos celulares e o relógio.

A ocorrência foi apresentada na 35°DP (Campo Grande – RJ).