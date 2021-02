Assalto foi registrado nesta quinta-feira (18) às 23h19 WhatsApp do DIA (98762-8248)

Por Carolina Freitas

Publicado 19/02/2021 16:01 | Atualizado 19/02/2021 17:43

Rio - Um motociclista de um aplicativo de entrega de comida foi assaltado e teve sua moto roubada por volta das 23h20 desta quinta-feira (18), na frente de um condomínio na Avenida Marechal Rondon, na altura da Mangueira, na Zona Norte do Rio.

Imagens de câmeras de segurança do local mostram que o crime aconteceu exatamente no mesmo lugar em que o motorista de app, Gabriel Augusto Maravalhas, de 32 anos, foi morto a tiros enquanto aguardava uma passageira, após tentativa de roubo, há duas semanas

Motorista de aplicativo de entrega de comida é assaltado em São Francisco Xavier, na Zona Norte do Rio, às 23h19, nesta quinta-feira (18).



Imagens do circuito interno registram momento em que dupla se aproxima e dispara contra motorista de aplicativo no bairro São Francisco Xavier, Zona Norte do Rio.#ODia



No vídeo em que mostra o entregador na frente do prédio, é possível ver o momento do assalto. O homem aparece com a moto parada na calçada quando um carro branco se aproxima e um criminoso sai da porta do passageiro, se aproximando da vítima, que entrega a chave e o capacete para o assaltante. Em seguida, ele também pede a mochila de entrega de lanches e sai do local junto com o parceiro que dirigia o veículo.

Pelas filmagens não é possível identificar o número da placa do veículo. Após o assalto, o jovem começa a andar desorientado pela calçada.

José Marcelo Crisóstomo, de 49 anos, síndico do prédio em que aconteceu os dois crimes recentemente, disse ao DIA que depois da morte de Gabriel Maravalhas, a polícia tem feito um patrulhamento melhor pela região, porém, os assaltos ainda são recorrentes.

"As viaturas ficam pela rua, mas dentro de algum momento eles devem receber algum chamado e saem daqui. Nós acabamos ficando um percentual de tempo muito grande expostos do mesmo jeito. Isso não vai resolver o problema de fato. Também não tenho a ilusão de que se resolva a violência aqui na região. É um mau que existe e temos que aprender e conviver", desabafou José.

O síndico cita ainda que pela região do Maracanã e da Uerj, próximo ao condomínio em que mora, percebe que a polícia tem feito blitz, onde os motoqueiros são os mais visados, já que grande parte dos assaltos são feitos por bandidos em motos.

"As vezes eu estou passando de carro e não sou parado. Já com as motos, é diferente, eles param o motociclista. Então já se pensou em alguma coisa. A moto hoje talvez seja o principal alvo da polícia nessas blitz."

Ao falar sobre o assalto ocorrido nesta quinta-feira, José diz que os assaltantes agiram de forma diferente do comum: "Foi muito inusitado. Me surpreendeu pela atitude inovadora. Analisando as imagens por vários momentos, dá pra ver que eles chegam de carro. Ou seja, eles conseguem ter uma inteligência um pouco maior do que quem combate o crime, já que os carros quase não são parados nas blitz. A polícia tem que fazer um contra-ataque de inteligência", finaliza.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar, que disse que não foi acionada para a ocorrência desta quinta, mas que devido ao aumento do número de casos na localidade, o policiamento será reforçado na região.