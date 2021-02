Douglas de Oliveira, 20, desapareceu na última sexta-feira, após sair para fazer entrega de remédios, na Zona Norte do Rio Arquivo Pessoal

Por Charles Rodrigues

Publicado 02/02/2021 17:04 | Atualizado 02/02/2021 21:53

Após cinco dias de buscas, o corpo do entregador de farmácia Douglas de Oliveira Figueiredo, de 20 anos, foi encontrado, na tarde desta terça-feira dentro do Rio das Pedras, às margens da Avenida Brasil, em Fazenda Botafogo, na Zona Norte do Rio. Familiares e amigos identificaram o corpo do jovem, que estava com mesma roupa usada quando desapareceu, na última sexta-feira.

Durante toda à tarde desta terça-feira, após analisarem vídeo postado na Internet, policiais da Delegacia de Descobertas de Paradeiros (DDPA) realizaram diligências para identificar os criminosos e verificar informações obtidas sobre o paradeiro do entregador de farmácia. Entre as linhas de investigações, a polícia trabalha com possibilidade de Douglas ter sido morto por criminosos de uma facção rival. Os agentes periciaram as imagens para identificar os envolvidos no crime.

“Venho agradecer a todos. Acabamos de encontrar o corpo do meu genro Douglas. Que Deus abençoe a todos vocês que me ajudaram muito", postou a sogra do jovem, identificada como Selma.

Morador da Favela de Acari, Douglas sumiu após sair para fazer uma entrega de medicamentos na Rua Guaxindiba, em Coelho Neto, onde teria sido abordado por traficantes rivais. Na abordagem, que aparece em um vídeo postado nas redes sociais, um bandido armado agride o entregador com uma pistola. A bicicleta, o celular, remédios, maquininha de cartão e o dinheiro do jovem não foram encontrados.

Vídeo que mostra agressão a entregador desaparecido será periciado pela polícia.#ODia pic.twitter.com/FrnlBOIkbT — Jornal O Dia (@jornalodia) February 2, 2021

Abalados pelo desaparecimento do jovem, familiares e amigos estão sendo consolados nas redes sociais. “É muito difícil! É um menino sensacional. Eu trabalhava como entregador em outra farmácia e sempre saía com o Douglas para fazer entrega. Ele é pai de dois filhos pequenos e sabia da responsabilidade de trabalhar para sustentar a família”, disse um colega, que preferiu não se identificar.

' É assim que quero lembrar de você meu genro!'

Um vídeo, postado nas redes sociais por amigos, mostra as últimas imagens de Douglas antes de desaparecer. Na ocasião, o jovem está em uma motocicleta se preparando para fazer uma entrega.

“É assim que quero lembrar de você meu genro! Menino bom, trabalhador. Eu achava engraçado, porém, lindo! (...) Ele chegava na minha casa e dizia bênça tia (sic). Eu respondia: Deus te abençoe (...) Menino bom. Meu coração está dilacerado (Sic)”, postou a sogra do jovem.

