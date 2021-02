Aposentado Elson de Aquino, de 63 anos, desapareceu, há 4 dias, após sair de um prédio, na Zona Oeste do Rio Arquivo Pessoal

Por Charles Rodrigues

Publicado 23/02/2021 13:19

Há 4 dias, familiares e amigos fazem buscas, em bairros das Zonas Oeste e Norte do Rio, para encontrar o paradeiro do aposentado Elson Antônio de Aquino, de 63 anos. O idoso desapareceu, na manhã do último sábado, após sair de um prédio, onde costuma fazer pequenos serviços, no bairro Pechincha, na Zona Oeste do Rio. A saída do aposentado do edifício foi flagrada por imagens de câmeras (Veja abaixo).

De acordo com familiares, Elson fez o último contato por telefone quando seguia de ônibus para Madureira, na Zona Norte, onde pretendia comprar material para confecção de pipas, um dos seus hobbies preferidos. Contudo, a demora no retorno e o fato de o aparelho celular está desligado chamaram a atenção da família, que acionou a polícia. O aposentado vestia camisa amarela e preta, bermuda camuflada, boné preto e branco, tênis e mochila.

Morador do bairro Freguesia, na Zona Oeste, Elson tem quatro filhos e, segundo familiares, não apresentava problemas de saúde. “Meu marido é uma pessoa alegre, brincalhona e muito família. Ele nunca saiu de casa sem avisar e, muito menos, ficaria longe dos filhos e da neta. Alguma coisa ocorreu durante o percurso. Estamos abalados. Mudamos nossa rotina. O foco é encontrá-lo. Por favor, se alguém vê-lo ou souber de alguma informação, comunique à polícia”, disse, emocionada, a diarista Luciana Teles Rangel, de 48 anos.

Saúde- Há cerca de 20 anos, o idoso sofreu um acidente vascular cerebral (AVC), mas, conforme a família, ele está plenamente recuperado e toma, regularmente, remédios controlados. “Meu pai não apresentava sequelas. Leva uma vida normal. Contudo, já fomos a diversos hospitais da região e não o encontramos. Tudo é possível. Vamos seguir nas buscas e contamos com a ajuda de amigos e familiares”, reiterou o filho do aposentado, Eduardo Teles de Aquino, de 23 anos, que organizou uma mobilização nas redes sociais.





Investigações- O caso foi registrado na Delegacia de Descobertas de Paradeiros (DDPA). Segundo familiares, os agentes estão rastreando o aparelho celular do aposentado e analisando imagens de câmeras de prédios, comércios e locais públicos onde ele teria passado. Informações sobre o paradeiro do idoso podem ser repassadas à DDPA pelos telefones 2202-0338/2582-7129 ou ao Disque-Denúncia (2253-1177).

Sumiços de pessoas, entre 36 e 65 anos, correspondem a 22,5% dos casos, segundo MPRJ

Em janeiro de 2021, foram registrados 383 desaparecimentos de pessoas, no Estado do Rio de Janeiro, conforme dados divulgados pelo Instituto de Segurança Pública (ISP). De acordo com o Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos (Plid), do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, os desaparecimentos de pessoas, com faixa etária entre 36 e 65 anos, correspondem a cerca de 22,5% do total de casos registrados em sua pesquisa. No caso específico de idosos, os sumiços recorrentes estão relacionados, na sua maioria, a problemas de saúde.