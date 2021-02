Erick da Cruz, de 14 anos, desapareceu, na tarde da última quinta-feira, após sair de casa, em Vigário Geral, na Zona Norte do Rio Arquivo Pessoal

Por Charles Rodrigues

Publicado 19/02/2021 14:25 | Atualizado 19/02/2021 16:33

Familiares e amigos realizam buscas, desde a última quinta-feira, para encontrar o paradeiro do adolescente Erick da Cruz de Albuquerque, de 14 anos, que desapareceu após sair de casa, em Vigário Geral, na Zona Norte do Rio. O estudante disse ao irmão que iria para sede do Grupo Cultural AfroReggae, onde está matriculado num curso de jogos eletrônicos (AfroGames). Contudo, segundo uma das coordenadoras do projeto, a sede foi fechada, ontem, para manutenção, e as aulas canceladas.

Erick sofre de esquizofrenia e toma remédios controlados. De acordo com familiares, o adolescente pode ter sofrido um surto psicótico e, após encontrar a sede do curso fechada, teria seguido para outro local. O estudante vestia camisa azul escura, bermuda jeans clara e sandálias pretas. O aparelho celular está desligado.

Em meio à angústia das buscas, a mãe do estudante, a manicure Tamires da Cruz de Albuquerque, de 33 anos, disse que Erick já sofrera outros surtos, anteriormente, mas, desta vez, a demora no retorno causou preocupação.

“Ele está estudando, praticamente, em tempo integral. A sede da escola fica próxima a minha casa. O Erick estava acostumado com a rotina e nunca demorava a retornar. Ele foi visto, pela última vez, saindo com amigo. Estamos preocupados, pois comprei um celular para ter mais controle da rotina dele, contudo, o aparelho ora toca e ninguém atende, ora está desligado. Por favor, se alguém vê-lo, avise à polícia. Estamos aflitos!”, reiterou a manicure.

O desaparecimento do adolescente foi registrado na 38ª DP (Brás de Pina). Policiais já ouviram familiares e fazem diligências para encontrar o estudante.

Grupo AfroReggae faz campanha nas redes de sociais para encontrar estudante

Inaugurado em 2019, o projeto AfroGames oferece cursos dos jogos Leagues of Legends (LoL) e Fortnite, além de aulas de inglês e oficinas para criação de videogames, programação de computadores e músicas para trilhas sonoras. Vigário Geral foi a primeira comunidade do mundo a ganhar um centro de treinamento de eSports, criado pelo Grupo Cultural AfroReggae, que faz campanha nas redes sociais para encontrar o estudante.

A coordenadora do ‘AfroGames’, Mariana Uchôa, disse que Erick estava matriculado no curso, mas confirmou o cancelamento das aulas, ontem, por conta de uma obra para manutenção. “O Erick está no curso desde janeiro. Ele nunca apresentou problemas e é um aluno dedicado. Ontem, no entanto, a sede estava fechada. Nos colocamos à disposição da família e estamos ajudando nas buscas. Esperamos, em breve, encontrá-lo e tê-lo de volta ao nosso curso”, informou a coordenadora.