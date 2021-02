Bruno de Jesus, de 16 anos, saiu de casa na madrugada do último dia 11 e não retornou Arquivo Pessoal

Por Charles Rodrigues

Publicado 18/02/2021 18:13 | Atualizado 18/02/2021 18:18

Familiares e amigos realizam buscas, há 10 dias, para encontrar o paradeiro do estudante Bruno de Jesus Moreira Alves, de 16 anos. O adolescente desapareceu, na madrugada do último dia 8, após sair de casa, em Itaipuaçu, Maricá, na Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro.

De acordo com familiares, Bruno saiu da residência com uma mochila, levando roupas, documentos e o aparelho celular. Diferente da rotina, o adolescente, desta vez, não avisou aos pais qual seria o seu destino, tampouco o horário de retorno. A demora e a falta de contato do estudante, no entanto, fez com que a família procurasse a polícia.

Publicidade

“O Bruno nunca ficou fora de casa sem avisar. É um menino exemplar. Tem muitos amigos, é comunicativo. Estamos abalados. Minha mulher está sem se alimentar adequadamente e só dorme à base de remédios. Já procurei o meu filho em diversos lugares. Por favor, se alguém souber de alguma informação, entre em contato com as autoridades competentes. Queremos o nosso filho de volta”, disse, emocionado, o pedreiro Alexandre Pires Narciso, de 44 anos.

Publicidade

Considerado um excelente aluno, Bruno está cursando o ensino médio e matriculado em uma escola, em Itaipu, na Região Oceânica de Niterói. Conforme a família, o adolescente pretende seguir a carreira militar e ingressar na Marinha do Brasil. O pai não acredita em fuga. “Ele não tinha motivos para fugir. Contudo, não descarto a possibilidade de ele ter sido aliciado por alguém. Tememos pela segurança e só queremos tê-lo de volta”, reitera o pai.

Investigações- O caso foi registrado na 82ª DP (Maricá) e será encaminhado ao Setor de Descobertas de Paradeiros (SDP) da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI). Os agentes analisam imagens de câmeras da região para ajudar encontrar o paradeiro do estudante. Além da polícia, o Conselho Tutelar de Inoã e a Fundação para Infância e Adolescência (FIA) acompanham o caso e dão suporte social à família. A DHNSGI deixa à disposição da população o telefone (21) 2717-2838 e ressalta a importância da colaboração com informações e denúncias, com garantia de total anonimato.

Publicidade

Em 2020, municípios das Regiões Metropolitana e dos Lagos registraram 481 desaparecimentos

Em 2020, a 4ª Região Integrada de Segurança Pública (RISP), que compreende os municípios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá e Região dos Lagos, registrou 481 desaparecimentos de pessoas. Conforme dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), no mesmo período, foram contabilizados o total de 3.350 casos em todo Estado do Rio de Janeiro.