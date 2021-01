Universitário Gustavo Macedo, de 21 anos, desapareceu, há 40 dias, após sair de uma pousada, em Resende, no Sul Fluminense Arquivo Pessoal

Por Charles Rodrigues

Publicado 29/01/2021 17:50

Em meio às buscas e angústia da família, a polícia investiga o sumiço do universitário Gustavo de Souza de Macedo, de 21 anos, que desapareceu, há 40 dias, após sair de uma pousada, em Resende, no Sul Fluminense do RJ.

Atualmente morando em Sorocaba, no interior de São Paulo, onde cursa o primeiro ano de Veterinária, Gustavo teria aproveitado às férias, em dezembro, para rever os amigos na cidade fluminense, onde nasceu e viveu até os 14 anos de idade.

De acordo com a família, ao chegar ao Rio, o estudante reencontrou uma ex-namorada, com quem seguiu para um camping e, a seguir, teriam se hospedado em uma pousada. Após desentendimento entre o casal, a jovem resolveu ir embora. Gustavo saiu logo depois, mas não retornou e desapareceu.

Segundo relatos da família, tudo indica que Gustavo pretendia retornar à pousada, pois não teria feito o fechamento da diária. Ele saiu deixando o aparelho celular e os documentos. A mochila com roupa estava na casa de um amigo. A ex-namorada já prestou depoimento à polícia, mas o teor das informações está sendo mantido em sigilo.

‘Vivemos uma luta diária. É muito difícil!’

Para a família, além do mistério do sumiço, lidar com a ausência sem respostas requer força e resiliência.

“Meu último contato com o Gustavo foi pelo telefone, em 18 de dezembro, quando me parabenizou pelo aniversário e confirmou que estaria presente na reunião da família no Natal. O sumiço, após sair da pousada, ocorreu no dia seguinte. Contudo, só demos conta do desaparecimento no dia 23, quando percebemos que não estava respondendo aos contatos pelo telefone e rede social”, contou a tia do estudante, a publicitária Paula de Menezes Macedo, de 37 anos.

“São muitas perguntas sem respostas. É tudo muito estranho. A família está arrasada! Ele é uma pessoa muito querida. Vivemos uma luta diária. É muito difícil!”, complementa Paula.



Buscas na mata e quebra do sigilo telefônico

As investigações sobre o desaparecimento do estudante Gustavo Macedo estão sob a responsabilidade da 89ª DP (Resende). De acordo com a família, a Justiça já autorizou a quebra do sigilo telefônico do estudante. O aparelho já foi encaminhado à perícia, onde aguarda resultado. Além da polícia, o Corpo de Bombeiros também realiza buscas ao estudante por trilhas e matas da região. Informações sobre o paradeiro do estudante Gustavo Macedo podem ser passadas ao telefone (24) 3354-6440 (Delegacia/Resende) ou pelo Disque-Denúncia (21) 2253-1177.