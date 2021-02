Matheus Filipe, de 24 anos, está desaparecido desde quinta-feira Reprodução/Facebook

Por Charles Rodrigues

Publicado 15/02/2021 15:20 | Atualizado 15/02/2021 16:51

A polícia investiga se o corpo encontrado carbonizado dentro de um carro, na tarde do último domingo, em São Gonçalo, é do fuzileiro naval Matheus Filipe, de 24 anos. O militar está desaparecido, há 5 dias, após sair de casa, no bairro Santa Luzia. Desde então, familiares e amigos fazem buscas e mobilização nas redes sociais para encontrar o paradeiro de Matheus, que tem uma filha de 4 anos.

O corpo carbonizado foi encontrado no banco traseiro de um carro, em um terreno baldio, na Rua Líbano Ferreira, no bairro Monjolos, durante ação de policiais do Serviço de Inteligência do 7º Batalhão (São Gonçalo), que chegaram ao local após uma denúncia anônima. O veículo não pertence ao militar e, segundo os agentes, pode ter sido roubado para prática de outros crimes na região. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), em Tribobó, onde será submetido a exames de identificação.

Publicidade

Responsável pelas investigações, o delegado Mário Lamblet, da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI), já ouviu familiares e testemunhas. “Estamos trabalhando em várias frentes para obtermos mais informações. Algumas oitivas foram feitas, mas estamos buscando mais detalhes para ajudar na elucidação do caso. Por enquanto, a possibilidade de o corpo ser do militar está no campo da suspeita”, disse Lamblet, que tem como principal linha de investigação o fato de o desaparecimento ter ocorrido numa área “considerada de risco”.

Consternados, familiares e amigos fazem mobilização e buscas

Publicidade

Há 5 dias, o desaparecimento do fuzileiro naval Matheus Filipe mobiliza familiares e amigos. Consternada, a irmã do militar, Andressa Coelho, disse ao DIA que a família, até o momento, não tem nenhuma informação sobre onde ele possa estar ou ter ido na noite de quinta-feira. Ela contou, bastante abalada, que todos os familiares e amigos estão muito mal com o desaparecimento de Matheus.

Nas redes sociais, amigos e conhecidos compartilharam publicações sobre o fuzileiro naval, pedindo que quaisquer informações sejam enviadas por telefone. Algumas pessoas, em solidariedade, também enviaram orações e descreveram Matheus como um jovem trabalhador e pai de família.

Publicidade

"Estou em oração para que você apareça logo e bem", postou uma amiga de Matheus no perfil do Facebook. "Espero que esteja tudo bem e você volte logo. Qualquer informação entrem em contato", pediu outra amiga do rapaz.

"Que deus o traga para sua família sã e salvo que o anjo da guarda o proteja, estou em oração pela família. Deus o proteja de todo o mal", comentou um amigo do jovem em uma publicação.



Marinha do Brasil emitiu nota sobre o caso

Publicidade

Procurada, a Marinha do Brasil informou que "mantém contato com familiares do militar e tem atendido às demandas da Polícia Civil, no intuito de colaborar com as investigações". Confira a nota na íntegra:

"A Marinha do Brasil, por intermédio do Comando da Força dos Fuzileiros da Esquadra (ComFFE), informa que, em 11 de fevereiro, o cabo Matheus Filipe se apresentou para servir no 1º Batalhão de Infantaria de Fuzileiros Navais (1ºBtllnfFuzNav), após a conclusão de Curso de Especialização, sendo licenciado normalmente naquele dia. Desde a notícia de seu suposto desaparecimento, o Comandante do Batalhão mantém contato com familiares do militar e tem atendido às demandas da Polícia Civil, no intuito de colaborar com as investigações".