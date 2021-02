Estudante Erick da Cruz, de 14 anos, foi encontrado, neste sábado, na Ilha do Govenador, na Zona Norte do Rio Arquivo Pessoal

Por Charles Rodrigues

Publicado 20/02/2021 18:08

Após dois de intensas buscas e ampla divulgação nas redes sociais, o adolescente Erick da Cruz, de 14 anos, foi encontrado, na madrugada deste sábado, por um funcionário de restaurante, na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Desaparecido, desde a última quinta-feira, após sair de casa, em Vigário Geral, o estudante estava desorientado e, de acordo com familiares, teria sido acometido por um surto psicótico, já que sofre de esquizofrenia e toma remédios controlados.

Erick foi reconhecido quando caminhava em frente a um estabelecimento comercial e encaminhado à 34ª DP (Ilha do Governador), onde recebeu acolhimento dos agentes até a chegada da família. O aparelho celular do adolescente não foi encontrado.

Aliviada e emocionada, a manicure Tamires da Cruz de Albuquerque, de 33 anos, agradeceu a todos que ajudaram nas buscas ao Erick. Tamires destacou a importância da divulgação nas redes sociais e o apoio do Grupo Cultural AfroReggae, onde o adolescente participa de um curso de jogos eletrônicos (AfroGames).

“Estamos aliviados. Só quem é mãe sabe o que é encontrar um filho perdido. Agradeço a todos que ajudaram nas buscas ao Erick. A divulgação nas redes sociais e o apoio da comunidade e do AfroReggae foram fundamentais para encontrá-lo. Agora vamos intensificar o tratamento dele e tomar os cuidados necessários”, agradeceu a manicure.

Grupo Cultural vai ajudar no tratamento do adolescente

Na última quinta-feira, antes do desaparecimento, Erick teria informado ao irmão que estava indo ao curso de jogos eletrônicos, na sede do Grupo Cultural AfroReggae, localizada próxima à residência dele. Contudo, de acordo com representantes da instituição, naquele dia, por conta de uma obra para manutenção, a sede foi fechada e as aulas canceladas. A família acredita que, ao encontrar o local fechado, Erick tenha seguido para outro local.

Feliz com o retorno do adolescente, a coordenadora do ‘AfroGames’, Mariana Uchôa, informou que o AfroReggae vai fazer um acompanhamento social e ajudar no tratamento de saúde do estudante. “Estamos aliviados, mas esse caso poderia ter um final triste. Hoje faremos uma visita social à família para verificar o real estado de saúde do Erick e ajudar no tratamento. Ele está matriculado em nosso curso e é um aluno dedicado”, disse a coordenadora.

Inaugurado em 2019, o projeto AfroGames oferece cursos dos jogos Leagues of Legends (LoL) e Fortnite, além de aulas de inglês e oficinas para criação de videogames, programação de computadores e músicas para trilhas sonoras. Vigário Geral foi a primeira comunidade do mundo a ganhar um centro de treinamento de eSports, criado pelo Grupo Cultural AfroReggae.