Lucas fala sobre beijo em Gil: ’Foi liberdade, foi sentimento’ Reprodução

Por O Dia

Publicado 09/02/2021 10:48 | Atualizado 09/02/2021 11:45

Rio - Lucas Penteado participou do "Encontro", na Globo, na manhã desta segunda-feira. No bate-papo com Fátima Bernardes, o ator, que está em São Paulo, falou sobre sua participação no "BBB 21" por uma videochamada.

fotogaleria

Publicidade

"Eu fui dormir bem de ontem para hoje, foi muito rápido. Até eu assimilar tudo o que aconteceu. Ver os vídeos. Aliás, recebi um acolhimento absurdo. Muito obrigado por todas as mensagens, todos os posts. Muito obrigado a todo mundo que me abraçou dessa forma", disse o ator, que contou o que o levou a desistir do programa.

"Eu estava lá dentro para realizar o maior sonho da minha mãe, que é comprar a casa dela e que eu acho que é o sonho de vários moradores da periferia. Muita gente que nasce na periferia trabalha a vida inteira, de 50 a 100 anos e não consegue comprar uma casa própria. Então, o filho dessa dona de casa quer que a mãe dele tenha um lugar digno para se aposentar. Tudo isso naquele momento estava passando pela minha cabeça. Fora isso, a não aceitação de uma semelhante foi algo avassalador e para mim foi o ponto final. Eu já havia sentido uma energia ruim. Eu já estava escutando uma voz me falando 'sai, fica forte'. Esse prêmio é maravilhoso, mas se for pra jogar como algumas pessoas...", disse o rapaz.

Publicidade

Quando Fátima perguntou a quem ele estava se referindo, Lucas se esquivou. "Ah, eu não vou citar nomes, Fátima. Eu prego o amor, que acredito que seja a única cura que possa funcionar", disse o ator, que falou das atitudes de Lumena com ele.

"Independente da opressão que nós vivemos, também existe a reprodução dessa opressão. Houve um julgamento da parte dela. Imagino que quando ela sair, ela vai conversar comigo. A pressão do jogo fez com que ela não me olhasse no olho, não conversasse comigo. Eu compreendo o que aconteceu ali. O conselho que eu pediria a ela é 'o que eu faço quando eu sair daqui? onde eu encontro essa coragem para enfrentar essa realidade"?

Publicidade

Bissexualidade

Lucas também contou que não se surpreendeu com a reação a sua bissexualidade. "Como eu sou ator, a minha vida pessoal não era pública. No momento em que eu aceitei participar, eu falei pra minha família 'eu vou ser eu'. A gente usa uma máscara social para ser aceito pela sociedade. O mundo é muito violento. Eu entrei no BBB e me senti seguro. Mas na verdade eu vi a reprodução do que acontece do lado de fora", disse.

Publicidade

Negros x Brancos

Lucas contou que se arrependeu de tentar fazer uma aliança apenas entre as pessoas negras. "Entre todos os acontecimentos, talvez eu tenha metido o pé pelas mãos... Eu achei que eu ia ser o único preto e eu vi mais sete. Eram oito semelhantes. Falei 'vamos nos unir, que vai ser uma final com oito'. Mas eu vi pessoas boas, que não são pretos, mas são seres humanos bons, que são o Caio e a Juliette. Eles estavam abertos a desconstrução. Eu não mudaria nada porque eu fui eu. Mas o eu que sou agora não cometeria os mesmos erros".

Publicidade

Lucas também falou sobre a tentativa de fazer homens ficarem contra as mulheres. "Eu estava certo neste ponto desde o começo. A galera fez um time sim. Fazer um time dentro do BBB faz parte do jogo. São muitos lá, a gente precisa se organizar. Nego Di eu não preciso fingir, vou falar a verdade. Ele é um jogador excepcional, mas um oportunista assustador. Foi o primeiro ataque que eu recebi de um semelhante dentro da casa".

"Quem abalou o convívio das 20 pessoas foi ele. Uma pessoa. Ele", disse Lucas sobre Nego Di.

Publicidade

Projota e Karol Conká

Lucas não quis falar sobre as atitudes de Projota e Karol Conká com ele dentro do programa. "Não quero falar do Projota, nem da Karol Conká. Existem muitas leituras sobre o acontecimento. Acho que não é o momento, eles ainda estão dentro da casa. Eu gostaria muito que eles saíssem, assistissem e refletissem antes de eu falar qualquer coisa. Eu falo do Nego Di porque ele sabe exatamente o que está fazendo. Os outros dois eu acho que não. Espero que não, do fundo do meu coração. O Brasil espera que seja só uma estratégia muito errada".

Publicidade

Sem arrependimentos

Lucas disse que não se arrependeu de sair. "Eu não saí só porque eu achava que o Brasil não gostava de mim. Eu saí porque o jogo que estava sendo praticado era sujo, a forma como ele estava sendo levado não cabia com o meu caráter. Eu não queria sair de lá e ver a minha mãe mal aqui do lado de fora. Até que ponto vale a pena pra minha sanidade mental e minha paz de espírito ganhar R$ 1,5 milhão?"

Publicidade

Acolhimento do público

Publicidade

O ator contou que quando saiu da casa, ainda não sabia que sua popularidade estava alta. "Quando eu entrei no avião eu ainda não tinha noção da proporção, eu estava muito mal. O pessoal começou a bater palma para mim, e eu pensei 'eu perdi alguma coisa?'.

Beijo

Publicidade

Uma das cenas que mais marcou a participação de Lucas no "BBB 21" foi o beijo em Gilberto durante uma festa. Este foi o momento em que Lucas assumiu sua bissexualidade. "Entre toda essa violência que vinha acontecendo no programa, esse foi um ato de amor. Foi sentimento, foi liberdade. Eu não sei como descrever a sensação que eu senti ali", disse Lucas, que não se aborreceu por desconfiarem de suas intenções. "Eu peguei e saí fora. Foi uma parada bonita pra caramba. Uma situação tão bonita da minha vida não poderia ser deslegitimada. Isso foi um acontecimento".

Publicidade

Torcida

Agora que saiu do jogo, Lucas declarou sua torcida para Juliette. "Eu torço para a Juliette. Eu vejo nela humildade. É uma guerreira. Ela está sendo ela e está sendo criticada por ser ela. Ela merece esse R$ 1,5 milhão ", disse Lucas. "Mas se for Gil, Juliette ou Sarah está merecidíssimo. São pessoas que foram puras, boas do início ao fim".

Publicidade

Jogo da Discórdia

Se tivesse participado do "Jogo da Discórdia", Lucas teria colocado Karol Conká, Projota e Nego Di como influenciadores. "O Gil lacrou, leu tudo. O Gil escolheu os três principais que montaram todo esse escarcéu aí e o resto da casa todo foi influenciado, tirando ele, a Juliette e a Sarah". E lamentou que Arcrebiano não o tenha escutado.

Publicidade

"Se o Bil tivesse me escutado. Eu falei que a coisa não estava boa para o lado dele, que era melhor ele escolher um lado. Ele disse que não tinha lado nenhum...".

Lucas também foi só elogios para Sarah. "Sarinha é um ser humano excepcional. Ela ainda deu um toque no Arthur de coração. Mas o Arthur também está jogando. Ele é um influenciável, que adoraria ser influenciador. Ele mudou de ideia porque Juliette ficou imune".