Xuxa participa do ’Encontro’ Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 26/01/2021 10:57 | Atualizado 26/01/2021 11:59

Rio - A apresentadora Xuxa participou do "Encontro", na manhã desta terça-feira e relembrou sua breve participação no "BBB". Ela foi a primeira celebridade a fazer uma visita ao reality show, ainda na primeira edição do programa. Ao ser questionada por Fátima Bernardes se participaria de um reality como o "BBB", Xuxa disse que não.

fotogaleria

"Só não iria pelo fato de não poder dormir direito, eu gosto de dormir com o ar bem forte, não tomar banho direito. E fora que eu sou vegana, eu ia passar um pouco mal de ver fazer bife. Eu ia ficar de mal humor logo logo. Meu lado mal-humorado ninguém conhece ainda", disse a apresentadora.

"Eu acho bastante difícil, não é só a exposição. Eu acho que é a situação. É uma prisão. Você colocar na sua cabeça que você não pode fazer certas coisas, já dá uma loucura. Coisas que você nunca fez na sua vida, você vai querer fazer. Coisas que você nunca falaria, você vai falar. Muitas vezes a gente julga as pessoas que estão em um reality e a pessoa não é aquilo", afirmou Xuxa.

Televisão

Fátima Bernardes perguntou a Xuxa se ela tem vontade de voltar à TV. A apresentadora afirmou que tem projetos, mas que não se vê na televisão de forma definitiva.

"Tenho um projeto para fazer um documentário, que vai sair pela Globoplay. Tinha que ser pela mão da Globoplay, porque são 28 anos aqui. Não tem como fazer em outro lugar. Meu diretor ainda não posso falar o nome, mas posso dizer que amo de paixão esse cara. Tenho certeza que vai ser o trabalho da minha vida, que ele vai fazer acontecer esse projeto. Tem o filme 'Rainha', que vai sair também, tem um seriado. Mas televisão, eu acho que a televisão tem um tempo, sabe. Eu acho que estou há muito tempo na televisão, tem que dar chance para as pessoas jovens, pessoas novas, que estão começando, que estão querendo falar o que as pessoas querem ouvir", iniciou Xuxa.

"Eu não sei se as pessoas ainda querem ouvir o que eu tenho pra dizer, ouvir a minha voz, ver a minha cara. Talvez. Nunca podemos dizer nunca, mas é difícil eu me ver agora na TV. Eu já fiz parte da história da televisão nos anos 80 e 90. Fiz parte de uma outra história da televisão. É difícil voltar agora. A internet está muito forte, os jovens estão muito fortes. O que os jovens querem ouvir, eu não sei se eu quero falar. Eu sou polêmica. Eu não sou muito politicamente correta, sabe. Eu tenho a minha opinião e coloco para fora. Eu tenho muitos projetos, eu não vou deixar de estar presente, sabe".

Livro infantil

Xuxa está divulgando o lançamento de seu novo livro infantil, "Betinho", que conta a história de uma criança que ela conheceu em Angola. A apresentadora também contou que tanto ela quanto sua filha, Sasha, pensam em adotar uma criança. "Tanto ela quanto eu, a gente pensa, sim", disse.

Luiza Brunet

No programa, Xuxa relembrou sua amizade com Luiza Brunet. As duas começaram a carreira como modelo, nos anos 80, e eram como irmãs. "Hoje infelizmente a vida separou a gente um pouco. Mas a gente viveu um momento em que as pessoas se derrubavam e ela só somava. Ela me ajudou muito a crescer como pessoa. Ela me cuidava. Me colocava para dormir na casa dela", disse Xuxa.

Luiza Brunet gravou um depoimento para a amiga, que foi exibido no programa. "Nós nos conhecemos no começo dos anos 80, a gente fazia uma dupla, porque a gente tinha um biotipo diferente do padrão da época. A gente era mais cheinha, bronzeada, curvilínea. Nós fazíamos todas as campanhas de lingerie e maiô da época. Ela sempre chamou atenção pela beleza natural dela, já era naturalista, sempre foi apaixonada por animais. Eu acho que foi um dos melhores momentos da minha vida, no começo da minha carreira porque sair do interior, assim como ela, e ganhar o mundo, os holofotes... Eu fico muito feliz de ter participado do começo da carreira dela. Desejo tudo de bom pra Xuxa, essa amiga maravilhosa. A gente se afastou com o passar do tempo, mas as boas recordações ficaram. Xuxa, você é uma mulher maravilhosa. Eu sou sua fã. Se cuida", disse.

"Eu gosto tanto dela. É um gostar sem cobrança, sem ciúme. E isso é tão difícil, né?", respondeu a apresentadora.