Matheus Filipe, de 24 anos, estava desaparecido desde quinta-feira (11) Reprodução/Facebook

Por O Dia

Publicado 17/02/2021 16:27

A identidade do corpo foi confirmada através de exame odontológico, conferindo-se a documentação odontológica mais recente de Matheus Filipe, fornecida pela Marinha do Brasil. Segundo o delegado responsável pelo caso, Mário Lamblet, o resultado do exame havia sido inconclusivo anteriormente, porém, com as novas informações, foi possível atestar que o corpo carbonizado é do fuzileiro naval.

Publicidade

Policiais do Serviço de Inteligência do 7º Batalhão (São Gonçalo) encontraram o corpo no banco traseiro de um carro, em um terreno baldio, na Rua Libânio Ferreira Pôrto, no bairro Monjolos, após receberem uma denúncia anônima. O veículo não pertence ao militar e, segundo os agentes, pode ter sido roubado para prática de outros crimes na região.

O delegado do caso afirma que a DHNSGI continuará investigando o caso, a fim de apurar o crime.