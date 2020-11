Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí Reginaldo Pimenta / Arquivo

Por O Dia

Publicado 29/11/2020 09:20 | Atualizado 29/11/2020 11:47

Rio - A Polícia Civil investiga o assassinato de uma mulher de 66 anos na noite deste sábado (28), em Icaraí, Niterói, na Região Metropolitana do Rio. O corpo de Carolina Mey Cavalcanti Albuquerque Ferreira foi encontrado no apartamento onde ela morava, na Rua Doutor Tavares de Macedo. O suspeito do crime é o próprio filho da vítima, preso em flagrante.



De acordo com a Polícia Militar, o 12º BPM foi acionado por vizinhos para uma ocorrência de lesão corporal. No local, encontraram o corpo da mulher. Ao lado, uma faca que teria sido usada pelo assassino que fugiu.



Os policiais foram alertados que o possível autor do crime seria o próprio filho da mulher. Rafael Cavalcanti de Albuquerque Ferreira, 36 anos, foi localizado por agentes do programa de segurança Niterói Presente. Ele estava ferido e foi levado para o Hospital Estadual Azevedo Lima, no bairro Fonseca.



De acordo com a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, ele irá responder pelo crime de homicídio qualificado. A Polícia tenta descobrir os motivos que levaram o rapaz a assassinar a própria mãe.



Rafael possuía anotações criminais por posse de drogas.