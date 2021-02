Diarista Glória Santana, aliviada, após reencontrar o filho Ricardo Luiz, de 7 anos, que estava desaparecido desde a última sexta-feira Arquivo Pessoal

Por Charles Rodrigues

Publicado 07/02/2021 17:15 | Atualizado 07/02/2021 22:42

Em meio à angústia e as intensas buscas da família, o menino Ricardo Luiz Santana dos Santos, de 7 anos, o Ricardinho, foi encontrado, na tarde deste domingo, em um matagal, no alto da comunidade da Rocinha, na Zona Sul do Rio. Ricardinho desapareceu, na última sexta-feira, após sair de casa para brincar com outras crianças, na Rua do Canal.

De acordo com a família, Ricardinho foi reconhecido por moradores, após o caso ser divulgado na mídia e redes sociais. O menino, que usava a mesma roupa, estava sujo e, aparentemente, gripado, segundo relatou a irmã, Paula Santana, de 19 anos. As circunstâncias do sumiço ainda serão apuradas pela polícia sob acompanhamento do Conselho Tutelar.

O reencontro trouxe alívio à família, que já havia feito apelo, nas redes sociais, para encontrar o paradeiro de Ricardinho. “Estávamos arrasados! Perder um filho é uma sensação horrível! Agora, veio o alívio. Queremos agradecer a todos que ajudaram a encontrar o meu filho”, disse, emocionada, a diarista Glória Maria Santana, de 39 anos, que tem outros três filhos.

Em 2020, foram registrados 148 sumiços de crianças e adolescentes

Para Luiz Henrique Oliveira, gerente do Programa SOS Crianças da Fundação para Infância e Adolescência (FIA), a localização de mais uma criança é resultado do sucesso da rede de apoio capitaneada pela instituição. Em 2020, foram registrados 148 sumiços de crianças e adolescentes, no estado do Rio de Janeiro. Destes, 119 foram encontrados. De acordo com Oliveira, 61% são fugas motivadas por conflitos familiares.

“Agradecemos a todos aparelhos públicos, a imprensa e a nossa rede de apoiadores que vêm sendo fundamental para a localização de nossas crianças e adolescentes, em todo estado do Rio de Janeiro. Isso nos motiva a continuarmos trabalhando", agradece Oliveira.



‘Na delegacia, nos mandaram esperar 24 horas’



As buscas ao Ricardinho contaram com ajuda de familiares e amigos. De acordo com a irmã do menino, a família chegou a procurar à 11ª DP (Rocinha) para registrar um boletim de ocorrência, entretanto, não foi possível fazê-lo, pois, na ocasião, foram informados para esperar 24 horas do sumiço.

"Nos mandaram verificar hospitais e aguardar o tempo necessário para comunicar o sumiço. Um amigo da família foi em algumas unidades de saúde e estamos aguardando um retorno. Mas, não podemos ficar aqui parados esperando completar 24 horas", disse irmã.

'Isso é inadmissível'

No Brasil, são registrados, por ano, cerca de 40 mil desaparecimentos de crianças, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Apesar de 70% dos casos serem solucionados, Luciene Pimenta Torres, presidente da Instituição Mães Virtuosas do Brasil, que agrega mães de desaparecidos em todo país, reitera o descaso de alguns policiais e denuncia o descumprimento reiterado da Lei da busca imediata, no caso de desaparecimentos de crianças.

“As famílias dos desaparecidos continuam vítimas de atendimentos precários e descasos nas delegacias, que continuam reproduzindo o ‘mito das 24 horas’. Isso é inadmissível, sobretudo quando se trata de sumiços de crianças. Quando as famílias procuram a polícia para registrar a ocorrência, elas estão vulneráveis e abaladas. Essa dor precisa ser respeitada, espero que nossas autoridades ajam com rigor e evitem mais esse sofrimento às famílias”, reitera Torres.

Em casos de desaparecimentos de crianças, a Lei 11.259, de 30 de dezembro de 2005, acrescenta dispositivo à Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), e determina investigação imediata em caso de desaparecimento de criança ou adolescente.

De acordo com assessoria de comunicação da Polícia Civil, "o caso foi registrado na 11ª DP (Rocinha). Segundo os agentes, a criança foi encontrada. Ela dormiu em um barraco na parte alta da comunidade porque foi mordida por um gambá".