Homem ligado ao tráfico da Rocinha foi preso nesta sexta-feira Divulgação

Por O Dia

Rio - Policiais militares da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) prenderam, nesta sexta-feira, um homem foragido da Justiça na estação do metrô de São Conrado, no acesso à Rocinha, na Estrada da Gávea, Zona Sul do Rio. Segundo a polícia, Thiago Machado Lopes, conhecido como Tico, de 25 anos, é ligado ao tráfico da Rocinha e tinha um mandado de prisão em aberto motivado por um inquérito de tráfico de drogas da 14ª DP (Leblon).

Com informações do Disque-Denúncia, os policiais da CPP já vinham monitorando o criminoso, que tem um mandado de prisão condenatória com pena fixada em 6 anos e 8 meses de reclusão. A prisão foi registrada na 12ª DP (Copacabana), onde foi cumprido o mandado de prisão e tomadas as medidas cabíveis.



