Rio - Danúbia Rangel, esposa de Antônio Francisco Bonfim Lopes, o Nem da Rocinha, recebeu uma falta disciplinar no Instituto Penal Ismael Pereira Sirieiro, em Niterói. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), ela e outra interna foram punidas após se beijarem e não acatarem uma ordem dada por uma policial penal.

Após o banho de sol, a interna desviou o caminho de volta para a cela e para encontrar Danúbia. O encontro "amoroso" teria desrespeitado as normas da unidade prisional. O processo foi encaminhado para a Vara de Execução Penal (VEP), que corroborou com a decisão da Comissão Técnica de Classificação (CTC).

Em setembro de 2020, foi divulgado que Danúbia teve a pena reduzida pela metade pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Os advogados dela conseguiram diminuir a pena de 17 anos e quatro meses para oito anos, dois meses e 20 dias.

Danúbia foi presa em 2017 acusada de ter assumido o comando do tráfico da Rocinha, na Zona Sul do Rio, com a prisão do marido, sendo responsável por transmitir as ordens que vinham da cadeia. Ela ainda foi acusada de pagar propina para PMs para ter informações sobre movimentação das tropas no interior da Rocinha. O objetivo era facilitar a venda de drogas e evitar confrontos entre os policiais e membros da facção.