Geladão do Sorriso é famoso na Rocinha Arquivo Pessoal

Por RAI AQUINO

Publicado 31/01/2021 04:00

Rio - No calor de 40º que está fazendo nesse verão carioca, Luiz Fernando Nascimento, de 26 anos, tem uma sugestão para amenizar as altas temperaturas. O morador da Rocinha desenvolveu uma linha gourmet de sacolés que faz sucesso pela comunidade da Zona Sul do Rio.

Os chup chups, dindins ou geladinhos do Luiz são feitos com chocolate Hershey's, biscoito Trakinas e até de bala Mentos. As receitas para lá de exóticas vieram de vídeos na Internet, quando o empreendedor começou a investir no próprio negócio há cerca de oito meses.

Publicidade

"Sou uma pessoa que gosta de fazer tudo diferente. Gosto de inovar, não gosto de seguir o padrão. Gosto de fazer o meu para chamar a atenção e sou muito curioso. Mesmo sem experiência na cozinha, fui seguindo a receita, o passo a passo e foi dando certo", relembra.

fotogaleria

Publicidade

Quando decidiu montar o Geladão do Sorriso , Luiz Fernando tinha acabado de deixar um emprego de quase dois anos de operador de loja. Mesmo com emprego formal, ele já pensava em investir em algo próprio.

"Pensava em montar um negócio, mas não o Geladão. Pensava em uma gráfica junto com o meu irmão, já que ele tem muito conhecimento com informática. Mas vi que a gráfica iria precisar de muito investimento e que comida era algo que dava dinheiro", conta.

Publicidade

Para vender os sacolés, o cria da Rocinha conta com a ajuda de um dos quatro irmãos. Apesar de só vender em casa, através de entrega, ele conta que é muito conhecido na comunidade e isso facilitou na divulgação do seu produto.



"O meu sacolé é diferenciado. Não tinha nada parecido na Rocinha e eu trouxe um diferencial para a nossa comunidade", afirma.

Publicidade

Para incrementar as vendas, Luiz também passou a fazer empadão e cuscuz. Ele até chegou a ter uma linha alcóolica dos sacolés, fazendo alguns de caipirinha e da bebida Ousadia, mas parou por um tempo.

Morando com a mãe, o pai e os quatro irmãos na parte baixa da Rocinha, o empreendedor quer ver seu negócio crescer. Ele pensa em contratar algumas pessoas para trabalharem com ele.

Publicidade

"Pretendo crescer e conquistar o Rio de Janeiro, montando uma equipe e vendendo bastante. Eu já tenho o melhor sacolé da Rocinha. Sou famoso aqui, mas para fora ninguém conhece a minha marca e espero que isso aconteça", visualiza.