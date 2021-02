Entregador fica na mira de criminosos antes de ser morto por facção em Coelho Neto Divulgação

Rio - Imagens mostram o exato momento em que o entregador de farmácia, de 20 anos, fica sob a mira de uma arma e é ameaçado por um criminoso. O jovem estava desaparecido desde a última sexta-feira (29) e teve o corpo encontrado nesta terça-feira, boiando dentro do Rio das Pedras, às margens da Avenida Brasil , em Fazenda Botafogo, na Zona Norte do Rio. Douglas foi morto com vários tiros na barriga.

Veja o vídeo:

Crédito: Divulgação#ODia pic.twitter.com/9nX8X0wYIW — Jornal O Dia (@jornalodia) February 3, 2021

No vídeo que circula nas redes sociais, um traficante da localidade de Coelho Neto pergunta o que ele tinha ido fazer na região. A vítima responde que "ia dar o bote", em seguida ele leva uma coronhada na cabeça e começa a chorar. No entanto, a polícia acredita que ele tenha sido obrigado pelos criminosos a dar essa resposta, já que ele estava na região para fazer uma entrega.



Entre as linhas de investigações, a polícia trabalha com possibilidade de Douglas ter sido morto por criminosos de uma facção rival. Os agentes periciaram as imagens para identificar os envolvidos no crime.

A investigação aponta que Douglas foi pego por traficantes simplesmente por morar em Acari, onde a facção criminosa é rival da quadrilha que age em Coelho Neto.



O corpo de Douglas foi localizado no mesmo dia em que a esposa dele deu à luz ao segundo filho do casal.

Jovem desapareceu após sair para fazer entrega de remédios

Morador da Favela de Acari, Douglas sumiu após sair para fazer uma entrega de medicamentos na Rua Guaxindiba, em Coelho Neto, onde teria sido abordado por traficantes rivais. Na abordagem, que aparece em um vídeo postado nas redes sociais, um bandido armado agride o entregador com uma pistola. A bicicleta, o celular, remédios, maquininha de cartão e o dinheiro do jovem não foram encontrados.