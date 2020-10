Interrupção acontecerá nesta segunda-feira Tomaz Silva / Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 25/10/2020 15:01 | Atualizado 25/10/2020 15:02

Rio - A Cedae fará, a partir das 8h desta segunda-feira, um serviço de remanejamento de tubulação de água na Avenida Brasil, na altura de Acari, na Zona Norte do Rio. Com isso, a companhia precisará interromper o abastecimento para parte dos bairros de Irajá, Largo do Bicão, Cordovil e Vigário Geral.

O serviço está previsto para ser concluído até as 20h do mesmo dia. A Cedae avisa que o sistema será retomado logo após a conclusão do serviço e a previsão é de que o abastecimento esteja normalizado nessas regiões em até 24 horas.



A companhia pede para que os clientes desses bairros usem água de forma equilibrada e adiem tarefas não essenciais que exijam grande consumo. Ela informa ainda que caminhões pipa podem ser solicitados pelo telefone 0800-282-1195.