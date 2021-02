Gabriel Augusto Maravalhas Paes, de 32 anos, foi morto enquanto aguardava uma passageira Reprodução

Por O Dia

Publicado 04/02/2021 08:28 | Atualizado 04/02/2021 15:20

Rio - O corpo de um homem de 32 anos foi encontrado dentro de um carro na manhã desta quinta-feira no bairro São Francisco Xavier, na Zona Norte do Rio. Gabriel Augusto Maravalhas Paes aguardava uma passageira na Avenida Marechal Rondon pouco antes das 5h quando foi abordado por uma moto com dois homens que efetuaram os disparos.

Segundo testemunhas, Gabriel estava com a janela aberta no Spin Cinza, quando dois homens em uma moto anunciaram o assalto. A vítima tentou arrancar com o carro e os homens dispararam. Nenhum pertence do motorista foi roubado.

Publicidade

Imagens do circuito interno registram momento em que dupla se aproxima e dispara contra motorista de aplicativo no bairro São Francisco Xavier, Zona Norte do Rio.#ODia



Crédito: Arquivo pessoal/ Agência O DIA pic.twitter.com/qxBBoi904P — Jornal O Dia (@jornalodia) February 4, 2021

O síndico do prédio em que Gabriel aguardava disse que o motorista também era morador da região. As imagens de segurança foram recolhidas e entregues à polícia. O síndico denuncia alta incidência de assalto na região e diz que moradores já cobraram PM por mais patrulhamento.

Publicidade

" O motorista também residia na rua em um número próximo ao nosso. Ele parou na porta para esperar a moradora. Agora vamos ver nas câmeras como foi a dinâmica. Nós investimos nesse sistema de filmagem e de iluminação para melhorar um pouco a sensação de segurança. A região tem assaltos recorrentes, entre 2 e 3 por semana. Entendemos a realidade da PM, mas deveria haver um pouco mais de atenção para essa área. Já fizemos abaixo-assinado no ano passado", critica.

A Polícia Militar informa que, no início da manhã desta quinta-feira, policiais militares do 3ºBPM (Méier) foram acionados para verificar ocorrência na Avenida Marechal Rondon, altura do bairro São Francisco Xavier, na Zona Norte da cidade do Rio. No endereço indicado, a equipe policial encontrou uma pessoa ferida. Uma equipe do Corpo de Bombeiros também foi acionada e constatou o óbito no local. Ocorrência a cargo da Delegacia de Homicídios da Capital.

Publicidade

A perícia já foi feita no local e o corpo, removido ao Instituto Médico-Legal (IML), no Centro do Rio.



Policial militar é baleado em assalto no Riachuelo

Publicidade

Paralela à Avenida Marechal Rondon, a Rua 24 de Maio também foi palco de violência na noite de quarta-feira. Um policial militar foi baleadoem uma tentativa de assalto no bairro Riachuelo , na Zona Norte do Rio. Segundo a Polícia Militar, o PM, que estava de folga, foi abordado por dois suspeitos em uma moto quando passava pela via.

A polícia informou que a dupla anunciou o assalto e o policial reagiu. Ele foi baleado no confronto e encaminhado para uma unidade de saúde particular da região. Não há informações sobre o estado de saúde do agente. Ainda segundo a PM, a moto e a arma do policial foram roubadas. Ninguém foi preso.

Publicidade

Motoristas realizam protesto após assassinato de Gabriel





Motoristas de aplicativo realizam uma manifestação , na tarde desta quinta-feira, em frente ao número 300 da Avenida Marechal Rondon, em São Francisco Xavier, onde o colega de trabalho Gabriel Augusto Paes, de 32 anos, foi assassinado nesta madrugada enquanto aguardava um passageiro.

Publicidade

Eles cobram mais segurança para trabalhar e regras mais claras por parte das empresas que possam proteger os trabalhadores.