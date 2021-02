Policial militar é baleado na Rua 24 de Maio Reprodução / Google Street View

Por O Dia

Publicado 04/02/2021 07:54

Rio - Um policial militar foi baleado, na noite de quarta-feira, em uma tentativa de assalto na Rua 24 de Maio, na altura do bairro Riachuelo, na Zona Norte do Rio. Segundo a Polícia Militar, o PM, que estava de folga, foi abordado por dois suspeitos em uma moto quando passava pela via.

A polícia informou que a dupla anunciou o assalto e o policial reagiu. Ele foi baleado no confronto e encaminhado para uma unidade de saúde particular da região. Não há informações sobre o estado de saúde do agente.

Ainda segundo a PM, a moto e a arma do policial foram roubadas. Ninguém foi preso.