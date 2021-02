Búzios

Búzios fará 'Exposição Carnaval' nesta segunda e terça

A exposição faz parte do projeto "Folia Virtual" da Prefeitura de Búzios, que preparou trechos de videos em sua página oficial do Facebook com presidentes dos blocos carnavalescos da cidade com entrada é gratuita e com álcool em gel disponibilizado na entrada e o uso de máscaras é obrigatório. O espaço ficará aberto ao público e seguindo todos os protocolos da OMS

Publicado há 10 horas