Publicado 20/02/2021 10:26

Rio - Uma perseguição policial na manhã deste sábado na orla da Praia de Icaraí, em Niterói, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, resultou na morte de um suspeito armado. Durante a ocorrência, o suspeito teria roubado um carro para fugir dos agentes, mas acabou batendo o veículo e morreu.

Segundo informações do 12º BPM (Niterói), uma viatura da Polícia Militar fazia um patrulhamento de rotina pela orla quando observou uma movimentação estranha e logo em seguida avistou um homem correndo na via com uma arma nas mãos. Ainda segundo o batalhão, o suspeito, ao perceber a presença dos agentes, efeituou disparos em direção na direção deles, o que iniciou um confronto.

No meio da perseguição, o suspeito teria parado um motorista que passava na via e roubado o carro para fugir, após ter sido baleado. No entanto, acabou batendo o veículo e indo a óbito. A vítima, que teve o automóvel roubado, ficou ferida após se jogar no chão com o carro ainda em movimento para escapar. Até o momento, a Polícia Civil está no local realizando a perícia.