Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo, em Caxias Divulgação

Por O Dia

Publicado 17/02/2021 17:16

Rio - Um policial militar foi atingido por tiros, nesta quarta-feira (17), em confronto com criminosos no bairro de Gramacho, em Duque de Caxias. O agente foi levado para Hospital Municipal Doutor Moacyr Rodrigues do Carmo e os criminosos fugiram.

De acordo com a Polícia Militar, o agente transitava com outro colega PM durante sua folga pela Rua Saquarema, em Gramacho, quando os dois agentes avistaram cinco homens em atitude suspeita próximo a um depósito de gás. Os suspeitos começaram a atirar quando perceberam a aproximação dos PMs e se iniciou o confronto.