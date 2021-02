Rio de Janeiro

Rio tem transmissão local de variantes do coronavírus

Diante da confirmação dos casos autóctones e em função da pouca disponibilidade de informações científicas sobre os possíveis impactos no cenário epidemiológico da Covid-19, as secretarias municipal e estadual de Saúde do Rio reforçam a necessidade de que sejam intensificadas as medidas de prevenção

Publicado 19/02/2021 06:56 | Atualizado há 3 horas