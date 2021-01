Preso tem 19 anos e é suspeito de integrar uma quadrilha que assaltava motoristas de aplicativo de passageiros em Niterói Divulgação

Publicado 10/01/2021 07:29 | Atualizado 10/01/2021 12:04

Rio - Policiais da 76ª DP (Niterói), com o apoio da Polícia Militar, prenderam neste sábado (9), em Niterói, um criminoso de 19 anos que integrava uma quadrilha especializada em roubar motoristas de aplicativos de passageiros. Ele é suspeito de ter roubado pelo menos 15 veículos.



Kayque Soares de Oliveira, conhecido como 2K, foi localizado na comunidade da Fazendinha, no bairro Sapê. Contra ele foi cumprido mandado de prisão preventiva por roubo.



De acordo com a polícia, ele não teria se preocupado com a operação policial realizada na comunidade e foi reconhecido ao tentar passar de motocicleta pelos policiais.



Investigações apontam que um grupo daquela comunidade usava aplicativos de passageiros para simular viagens curtas. Durante o percurso, o bando rendia o motorista e cometia o assalto.