Carmin Caldas foi coma neta Ellen buscar o kit de material didático na Escola Municipal Manoel Gomes Rafael Barreto / PMBR Belford Roxo - A Secretaria de Educação de Belford Roxo já começou a distribuir o material didático para as crianças da educação infantil. Nesta quinta-feira (27/05) foi o dia dos alunos da Creche Municipal Amor e Esperança, no Parque Esperança, receberem o material. Após as aulas, as crianças que estudam na parte da manhã já saíram da unidade com o kit novo.O secretário municipal de Educação, Denis Macedo, enfatizou que a Educação de Belford Roxo deu um salto de qualidade desde 1º de janeiro de 2017, início da primeira gestão do prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (MDB).





Nicollas Emanuel Gama da Mota recebeu o kit de material escolar e não escondeu a alegria Rafael Barreto / PMBR “As escolas estavam em precário estado. As crianças não tinham uniformes decentes e a merenda era de péssima qualidade. Construímos novas unidades, reformamos mais de 30, oferecemos merenda de qualidade e um kit com material de estudo”, argumentou.Com quatro anos, Pâmela da Silva Ribeiro saiu da escola toda sorridente com o novo material em mãos. Sua mãe, Daiana Barbosa, 32, agradeceu.

“Ver minha filha recebendo o material didático e mochila é importante, pois está ajudando em sua educação. Esse tempo em casa, as crianças ficaram ociosas e cheias de energia. Voltar para as salas de aula é muito bom. Elas sentiram falta de estudar na creche em contato com outras crianças, o que é fundamental para seu desenvolvimento”, disse.



A pequena Ellen Carmin, de cinco anos, estava ansiosa para a volta às aulas na Escola Municipal Manoel Gomes.

“Fiquei muito feliz em ir à escola”, disse a menina. Acompanhada de sua avó Carmin Caldas, 55, que estudou na unidade quando nova, frisou que as melhorias chegaram para o local. “Na minha época era tudo mais precário. Agora os alunos tem tudo novo: escola pintada, merenda e material de qualidade. A equipe da escola é muito boa. E ficamos satisfeitos com o novo kit didático e uniforme. A Educação da cidade está indo no rumo certo”, ressaltou, observando Ellen recebendo o kit.