Por O Dia

Publicado 27/05/2021 16:00 | Atualizado 27/05/2021 16:03

Belford Roxo – Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) socorreram nesta quinta-feira (27/05) um bebê de 1 mês e 12 dias que estava engasgado com o leite materno, em Belford Roxo. Segundo os PMs, após a ajuda a criança foi levada para o Hospital Municipal de Belford Roxo, onde passa bem.

Os policiais militares realizaram as manobras de primeiros socorros desobstruindo as vias respiratórias da menor Divulgação / PM

De acordo com os agentes, a guarnição realizou as manobras de primeiros socorros desobstruindo as vias respiratórias da menor, que engasgou no momento da amamentação, no colo da mãe.