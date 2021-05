O crime aconteceu em 2019 e o acusado, desde então, estava foragido Divulgação

Publicado 28/05/2021 16:29 | Atualizado 28/05/2021 16:38

Belford Roxo - Policiais da Delegacia de Polícia Interestadual – Divisão de Capturas (DC-Polinter) prenderam em Belford Roxo, nesta sexta-feira (28/05), um homem acusado de roubo com uso de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima. O crime aconteceu em 2019 e o acusado, desde então, estava foragido.

De acordo com agentes da delegacia, o homem é acusado de roubar um bombeiro militar de 81 anos. Com o pretexto de cobrar uma dívida ele teria ido à casa da vítima e, com ajuda de uma mulher de sua confiança, manteve o bombeiro refém durante várias horas. Os cartões de crédito e débito da vítima foram subtraídos e o acusado efetuou compras que totalizaram mais de R$ 20 mil.

O acusado não resistiu à prisão e foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da justiça.