Por O Dia

Publicado 29/05/2021 10:11 | Atualizado 29/05/2021 10:18

A Biblioteca conta com um acervo de mais de 7 mil exemplares Divulgação

Belford Roxo – A Casa de Cultura de Belford Roxo completou, nesta sexta-feira (28/05), 21 anos. Um dos principais patrimônios da cidade, no bairro Nova Piam, já protagonizou com muito destaque várias transformações e avanços culturais. O espaço conta com uma biblioteca com acervo com mais de 7 mil exemplares, teatro, oficinas, obras de arte, entre outros.“São 21 anos com a responsabilidade de levar sonhos e conhecimento, de despertar o senso crítico e debater temas com relevância social, tudo isso através da arte e da cultura. Com todas as atividades, em funcionamento, entre público em eventos, alunos de oficinas, e visitas na Biblioteca e as exportações, a Casa movimentava cerca de 5 mil pessoas mensais. Tenho certeza que com a vacinação, a vida voltará ao normal, e a Casa de Cultura voltará com os eventos”, destacou o secretário municipal de Cultura, Bruno Nunes.