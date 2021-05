Treinos acontecem uma vez por semana, no Estádio Hermenegildo Barcellos Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 25/05/2021 23:50 | Atualizado 26/05/2021 07:48

ARRAIAL DO CABO – Atletas de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, estão em treinamento para disputar a Copa Costa do Sol, que vai acontecer a partir do mês de setembro. Segundo a Superintendência Municipal de Esporte, responsável pelo treinamento dos jogadores, a cidade terá três categorias diferentes na disputa: sub-17, sub-23 e feminino.

Os treinos acontecem uma vez por semana, às quartas-feiras, a partir das 14h30, no Estádio Municipal Hermenegildo Barcellos. A Copa Costa do Sol reúne equipes de cidades, como: Araruama, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Macaé, Maricá, Rio Bonito, Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia e Silva Jardim.