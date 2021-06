Trabalho foi realizado na Estratégia de Saúde da Família, no bairro Prainha - Foto: Divulgação

Trabalho foi realizado na Estratégia de Saúde da Família, no bairro PrainhaFoto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 12:00 | Atualizado 28/06/2021 12:05

ARRAIAL DO CABO – Uma equipe do setor de nutrição da Secretaria de Saúde de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, realizou nessa sexta-feira (25), orientações sobre alimentação saudável, na unidade de saúde do bairro Prainha. A iniciativa faz parte do projeto “Sala de Espera”, que leva informações nutricionais para pacientes que aguardam atendimento médico.

Ainda de acordo com a Prefeitura, o trabalho é desenvolvido por estagiários do curso de nutrição, que atuam no Hospital Geral de Arraial do Cabo (HGAC). O objetivo do município é expandir a iniciativa para as Estratégias de Saúde da Família (ESFs) dos distritos.