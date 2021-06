A secretária municipal de Educação, Isalira Ramos Gomes participou do evento - Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 24/06/2021 12:30

ARRAIAL DO CABO – A Secretaria de Educação de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, realizou nessa quarta-feira (23), a 1ª Conferência Nacional Popular de Educação (Conape) no Município. O evento aconteceu na Câmara de Vereadores e foi transmitido pela internet. O objetivo foi mobilizar setores e segmentos da educação nacional, dedicados à defesa do Estado democrático de direito, da Constituição Federal de 1988, e do Plano Nacional de Educação.

Participaram, a secretária municipal da pasta, Isalira Ramos Gomes; a presidente do Conselho Municipal de Educação, Tatiana Barcelos; o presidente da Câmara de Vereadores, Ângelo Shogum; e ainda, remotamente, a coordenadora executiva do Fórum Nacional Popular da Educação (FNPE), Maria Luiza Sussekind; entre outros profissionais que atuam na área.