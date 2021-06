Durante a palestra, pais de crianças e adolescentes receberam materiais impressos com orientações nutricionais - Foto: Divulgação

Durante a palestra, pais de crianças e adolescentes receberam materiais impressos com orientações nutricionaisFoto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 21:00

ARRAIAL DO CABO – A Secretaria Municipal de Saúde de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, realizou nessa terça-feira (22), uma palestra com o tema “Obesidade Infantil”, na unidade de saúde do bairro Prainha. Crianças, adolescentes e seus responsáveis, que estavam na unidade, participaram da palestra e receberam materiais impressos com orientações nutricionais.

De acordo com a Prefeitura, pesquisas oficiais apontam que, uma a cada três crianças e adolescentes no Brasil, está acima do peso. Quase 11% dos brasileiros de cinco a 19 anos têm obesidade e 17,2% têm sobrepeso, ainda de acordo com estudos sobre o tema.