Sede do Procon fica na Avenida Leonel de Moura Brizola, no Centro da cidadeFoto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 14:00

ARRAIAL DO CABO – A cidade de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, recebe nesta terça-feira (22), o projeto Ouvidoria Itinerante da Prolagos, concessionária responsável pelos serviços de saneamento básico na região. A iniciativa prevê que consumidores possam esclarecer dúvidas relacionadas aos valores de contas, renegociar dívidas, entre outros.

O atendimento acontece das 13h às 16h, na sede do Procon do município, localizada na Avenida Leonel de Moura Brizola, s/n, Centro da cidade. O Procon orienta que os consumidores interessados, levem pro atendimento documentos pessoais, como RG e CPF, e as contas de água questionadas e boletos. A Ouvidoria Itinerante é um acordo de cooperação mútua e os atendimentos são realizados mensalmente.