Churrasco estava sendo feito na Ponta da Alcaíra - Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 13:00 | Atualizado 22/06/2021 13:26

ARRAIAL DO CABO – Agentes do Grupamento Operacional Marítimo de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, acabaram com um churrasco clandestino que estava sendo feito em uma área de preservação ambiental, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. Segundo a Prefeitura, o grupo de pessoas estava no local conhecido como Ponta da Alcaíra, e foi flagrado fazendo o churrasco sobre a vegetação, o que poderia causar um incêndio.

Ainda segundo o município, em outro ponto da cidade, durante o fim de semana, os agentes do Grupamento Operacional Marítimo também flagraram, no fim de semana, uma barraca montada em um quiosque próximo à orla da Praia Grande. A Prefeitura informou que solicitou que o responsável pela barraca deixasse o local e procurasse um local apropriado para acampar.