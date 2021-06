Lixeiras foram instaladas na região central da cidade e no bairro Sítio - Fotos: Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 19:30

ARRAIAL DO CABO – A cidade de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, instalou nessa terça-feira (22), pelo menos 25 lixeiras pelas ruas do bairro Sítio. Além da instalação das lixeiras, o município também informou que fez a substituição de cerca de 30 latões de lixo, que fica nas ruas do município. O trabalho foi realizado por agentes da Secretaria Municipal de Serviços Públicos.