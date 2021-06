Lixeiras foram instaladas nessa segunda-feira, dia 7 - Fotos: Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 13:45

ARRAIAL DO CABO – A Prefeitura de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, instalou, nessa segunda-feira (7), cerca de 20 lixeiras novas ao longo da escadaria que dá acesso às Prainhas do Pontal do Atalaia, uma das preferidas dos turistas na cidade. Segundo o município, o trabalho foi realizado por servidores da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, em atendimento a uma solicitação da Secretaria Municipal do Ambiente.

O local recebe turistas do mundo inteiro e, além das lixeiras, também conta com placas informativas orientando os visitantes sobre a importância da conscientização ambiental. “Não deixo o meu lixo na praia. O meu lixo? Levo comigo até achar uma lixeira”, diz a mensagem escrita em uma placa instalada ao lado da escadaria.